شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: حريصون على التعاون مع الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الأحد، مع اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والي شمال دارفور (غرب السودان) للإطمئنان على الأوضاع الصحية في الولاية، ومتابعة الأخبار التي نشرت حول تعرض بعض الصحفيات لمضايقات أمنية نتيجة نشر تقارير صحفية عن الأوضاع الصحية بالولاية.

وذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية - في بيان - أن والي شمال دارفور أكد لوزير الإعلام استقرار الأوضاع الصحية بالولاية، والحرص على التعاون مع الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة والمؤكدة دون تزييف أو تغيير.

وأشار والي شمال دارفور إلى تضرر الولاية وأجهزتها من التقارير التي نشرت واتسمت بالتضخيم وتقديم معلومات غير صحيحة عن الوضع الصحي، موضحا أنهم قرروا اللجوء للقضاء وفتح بلاغات في مواجهة كتاب هذه التقارير وفقا للقانون وعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائيه ضد أي شخص.

من جانبه، أكد وزير الإعلام لوالي شمال دارفور احترامه لحق الولاية في التقاضي، والحرص على أن يتم ذلك في الإطار القانوني دون أي تجاوزت في حق الإعلاميين.