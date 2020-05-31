كورونا.. 24 وفاة بالسودان و7 في عمان و5 بالصومال

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا، الأحد، في السودان وسلطنة عمان والصومال واليمن وموريتانيا والمغرب، وفق إحصاءات رسمية.

ففي السودان، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، في بيان، تسجيل 24 وفاة بكورونا، و226 إصابة، وتعافي 151 مريضا.

وأشارت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 5.026، منها 286 وفاة، و1.423 حالة تعاف.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و1.014 إصابة بالفيروس، في أعلى حصيلة إصابات يومية ترصدها منذ انتشار الوباء في البلاد.

وقال وزير الصحة العماني أحمد السعيدي، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 49.

وأشار إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2.682.

وأكد السعيدي أن التجمعات التي حدثت في شهر رمضان الماضي، كانت السبب في ارتفاع عدد الإصابات في البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11.043، منها 46 وفاة.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 5 وفيات و60 إصابة بكورونا، وشفاء 21 حالة.

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وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1.976، منها 78 وفاة، و348 حالة تعاف.

وفي اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا (حكومية)، في بيان، بتسجيل 3 وفيات، و12 إصابة، وتعافي حالة واحدة.

وأوضحت اللجنة، أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 323 إصابة، بينها 80 وفاة، و14 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

أما في موريتانيا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، و47 إصابة، فيما تعافت حالة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 530، بينها 23 وفاة، و27 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل وفاة، و27 إصابة بكورونا، وشفاء 58 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7.807، منها 205 وفيات، و5.459 حالة تعاف.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و225 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 372 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و779 ألفا، وفق "worldometer"، المختص برصد ضحايا الفيروسالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.