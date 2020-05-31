مصر تسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات وإصابات كورونا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 46 حالة وفاة و1536 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للفيروس منذ اكتشافه بالبلاد، عقب قرار حكومي بتعديل ساعات حظر التجوال الجزئي.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الأحد، إنه تم تسجيل إصابة 1536 بالفيروس، ووفاة 46، وشفاء 344.

وأضافت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، بلغ 24 ألفا و985 إصابة بينها 959 وفاة، و6 آلاف و37 متعافيا.

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فيما قررت الحكومة، الأحد، في بيان، تقليل ساعات حظر حركة المواطنين ووسائل النقل الجماعي، على أن تكون من الثامنة مساءً (18:00ت.غ) حتى الخامسة صباحا (3:00 ت.غ) بدلا من السادسة.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الأطباء مصر، عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، وفاة 3 من أعضائها جراء الفيروس، دون تحديث حصيلتها الإجمالية التي سجلت في 25 مايو/آيار الجاري بواقع 19 وفاة و350 مصابا.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، فرضت السلطات حظر تجوالي ليلي في البلاد، قبل أن تعدل عدد ساعاته في 18 إبريل/ نيسان الماضي وتكرر الأمر ذاته في عطلة العيد، دون اللجوء لتطبيق حظر شامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.