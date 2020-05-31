اليمن.. مقتل مصور صحفي خلال معارك "الجوف"

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، مقتل مصور صحفي في قناة المسيرة التابعة لهم، خلال تغطيته لمعارك في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وقالت القناة في بيان مقتضب، مساء الأحد، إن مصورها عبدالله عسكر مجلي، "قتل وهو يؤدي واجبه الإعلامي ضمن تغطية المعارك بمحافظة الجوف (شمال)".

ولم يتطرق البيان إلى ملابسات مقتل المصور أو تفاصيل أخرى.

فيما لم يصدر تعليق فوري من جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن الموضوع.

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وبشكل متكرر، تتجدد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية.

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.

‎ولا توجد إحصائية بشأن ضحايا الصحفيين في معارك اليمن، غير أن تقديرات غير رسمية تشير إلى قتل العشرات من الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم الحرب.

ويقبع اليمن في المرتبة 167 (من أصل 180 بلدا) على جدول الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وفق تقرير حديث لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام.

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