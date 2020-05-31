التعليم تعلن موعد الإختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي

حددت وزارة التعليم من بعد غدٍ الثلاثاء وحتى الـ19 من شهر شوال موعداً للاختبارات البديلة لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؛ الراغبين بتحسين مستوياتهم، أو الذين لم يتمكنوا من إجراء التقويمات.

وأوضحت أن الطلاب والطالبات المسموح لهم بأداء الاختبارات هم الراغبون بتحسين مستواهم الدراسي في المستوى السادس، وطلاب وطالبات المستوى السادس نظام المقررات والنظام الفصلي المتوقع تخرجهم وتغيبوا عن اختبار الدور الأول للفصل الدراسي الأول – المستوى الخامس- بعذر لم يمكنهم من دخول اختبار ذوي الأعذار.

وكذلك طلاب وطالبات المستوى السادس في النظام الفصلي ممن لديهم مواد تعثر من مستويات سابقة، وطلاب وطالبات المستوى السادس في نظام المقررات ممن تبقى له ثلاث مواد فأقل من مستويات سابقة سبق أن درسها ورسب فيها.