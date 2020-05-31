20 ألف متفرج يحضرون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أوضحت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن قادة اللعبة في البلاد يفكرون في السماح بحضور عشرة آلاف متفرج من كل فريق تأهل للنهائي، إذا سيطرت البلاد على كوفيد-19.

ويرى مسؤولو استاد ويمبلي أن الاستاد الوطني الذي يتسع لـ 90 ألف متفرج سيوفر الفرصة المثالية بعد الأحداث التي تسببت في توقف المباريات منذ بداية أزمة فيروس كورونا في حضور الجماهير، عقب قرار استئناف الدوري في 17 يونيو/حزيران المقبل بدون جماهير.

يمكن أن يستوعب ويمبلي عددًا أكبر بكثير من المتفرجين من أي ملعب آخر في البلاد، مما يسهل الحفاظ على المسافة الاجتماعية.

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ولكن على الرغم من أن الحكومة تخفف من إجراءات الإغلاق، يخشى بعض العلماء من حدوث موجة ثانية في الفيروس حيث يتوافد الجمهور للاستمتاع بالطقس الدافئ، لذا سيواجه الاتحاد الإنجليزي مطالبات كثيرة بشأن السماح للجماهير بحضور المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي في 27 و28 يونيو/حزيران، وقبل النهائي في 18-19 يوليو/تموز المقبل، فيما ستقام بعض مباريات الدوري في ملاعب محايدة.

لكن السماح للجماهير بحضور نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيكون دليلاً مفيدًا للعودة التدريجية للجماهير في بعض المباريات، عندما يبدأ الموسم المقبل ربما في سبتمبر/أيلول المقبل.