دورتموند يعمق جراح بادربورن بسداسية في الدوري الألماني

تمسك بروسيا دورتموند بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه 6-1 على مضيفه بادربورن اليوم الأحد في الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1 على ضيفه يونيون برلين.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، متأخراً بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر)، قبل خمس مراحل على نهاية المسابقة، فيما توقف رصيد بادربورن عند 19 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه أكثر في صراعه من أجل تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر ثورجان هازارد بالتسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميله جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 57.