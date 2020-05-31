مصادرة و إتلاف أكثر 450كجم أسماك ودواجن فاسدة في نطاق بلديه المسفلة الفرعية

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية – ضمن نطاق البلدية – حيث تم مصادرة و إتلاف 450 كجم أسماك و دواجن فاسدة من الباعة الجائلين بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة .

أوضح ذلك رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم مصادرة و إتلاف 450كجم من الأسماك والدواجن الفاسدة لسبب سوء العرض و التخزين ، والتي يسوق لها الباعة الجائلين في الاحياء العشوائية إضافة إلى إتلاف (6) أطباق بيض منتهي الصلاحية تم ضبطه في منشأة غذائية مخالفة ، تم إتخاذ اللازم حيالها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .

و أكد وقاد بأن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية و الغير حضارية و التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن و المقيم في العاصمة المقدسة وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية و القروية .