شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، تقلبات جوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على منطقة نجران.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، الباحة، عسير، منطقة نجران.

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