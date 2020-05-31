شاحن مصنوع من الذهب عيار 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة أنكر عن إطلاق كابل شحن Lightning من الذهب عيار 24 لأصحاب الهاتف الذكي آيفون 11Pro المصنوع من الذهب.



وأوضحت الشركة الصينية أن كابل USB-C إلى Lightning يأتي بقابس مغطى بطبقة من الذهب عيار 24، ولكن المادة الموصلة للتيار في هذا الإصدار الخاص PowerLine+ III Special Edition ليست مصنوعة من الذهب، بل من النحاس كالمعتاد، وبالتالي ليس هناك اختلافات ملحوظة يمكن قياسها عند نقل التيار الكهربائي والبيانات مقارنة بكابل الشحن العادي.

ويأتي كابل الشحن المضفر بتصميم أنيق باللون الأسود والذهبي، علاوة على أنه قابل للثني لأكثر من 35 ألف مرة بدون مشكلة، ويبلغ طول الكابل 1.8 متر، ويتم توريده في صندوق فاخر ومحفوظا في حقيبة مناسبة، إلى جانب تكلفة الذهب المستخدم في تصنيع الكابل فإن تكلفته تبلغ 100 دولار أمريكي؛ لأنه مصنوع يدويا بشكل جزئي.

هاتف بمكونات ذهبية

التحديثات والابتكارات على هاتف آيفون 11لم تتوقف عند الشاحن الذهبي الذي أعلنت عنه إنكر، ولكن العلامة التجارية الروسية كافيار Caviar طورت إصدارًا جديدًا فاخرًا من آيفون 11 برو iPhone 11 Pro Limitedبتصميم مدرع مستوحى من شاحنة تسلا الأيقونية.

والهاتف الفريد الذي أطلقت عليه الشركة اسم Cyberphone مصنوع من الفضة الخالصة ويحتوي مكونات ذهبية بدرجة نقاء 750، وفقا لموقع "ليتس جو ديجيتال".

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ويعد الإصدار تحديثا لنسخة أطلقتها الشركة مطلع هذا العام تحت اسم Titanium iPhone 11 Pro Tesla Truck Edition.

وتتضمن النسخة الحالية هيكلا من التيتانيوم المسلح وهي مجهز بنظام حماية الشاشة الذي يتحول إلى حامل هاتف ذكي.

وقد تم تجهيز هذا الهاتف الذكي الثمين بجسم مدرع قوي وعناصر حماية تضمن حماية كاملة للشاشة.

وتسعى كافيار إلى إطلاق نسخ مميزة من الهواتف عبر تزويدها بتوليفة حصرية من المكونات لكنها عملية في نفس الوقت.

وتعتزم الشركة بيع هذا الإصدار المحدود بسعر 19900 دولار للهاتف بذاكرة 256 جيجابايت، فيما تم تحديد سعر إصدار 512 جيجابايت عند 20680 دولار.

ولا يزال إصدار Titanium الذي تم إصداره في أوائل عام 2020 معروضًا للبيع بسعر يبدأ من 6910 دولار.