الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش المصري السبت، أنّه قتل 19 عنصراً إرهابياً في إطار حملته ضدّ مجموعات متطرفة في شمال سيناء.

وقال الجيش في بيان: إنّه بناءً على معلومات استخباراتيّة تفيد بوجود عناصر تكفيريّة في عدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، قام أبطال القوات المسلّحة بتنفيذ عمليّتَين نوعيّتَين أسفرتا عن مقتل ثلاثة أفراد تكفيريّين شديدي الخطورة عثِر بحوزتهم على بنادق آليّة وقنابل يدويّة ودانات آر بي جي، وأضاف البيان: كما قامت عناصر المهندسين العسكريّين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة تمّت زراعتها لاستهداف قوّاتنا على محاور التحرّك.

وأشار بيان الجيش المصري إلى أنّ القوّات الجوّية نفّذت أيضاً عدداً من القصفات الجوّية المركّزة لعدّة تمركزات للعناصر التكفيريّة بعدد من البؤر الإرهابيّة، نتج عنها مقتل 16 عنصراً تكفيريّاً، ويقوم الجيش المصري مُنذ فبراير/شباط الماضي 2018، بحملة واسعة ضد مجموعات إرهابية متطرفة في محافظة شمال سيناء.