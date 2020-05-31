تركي آل شيخ يثير الجدل بتغريدة جديدة عن مصر

وكتب آل شيخ على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "مصر بلد قانون ... ومفيش أحسن من القانون".

وربما يلمح آل شيخ في هذه الرسالة إلى اللجوء للقضاء ضد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمد سراج الدين، بعد المناوشات التي نشبت بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

وكان سراج الدين، قد وصف في تدوينة سابقة آل شيخ بالشخص الجاهل ومفتقد التربية.

وجاء ذلك ردا على المسؤول السعودي الذي عاود الهجوم على مجلس إدارة النادي الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك"، معيدا للأذهان ذكريات خلاف قديم انتهى بجلسة تصالح بينه وبين رئيس النادي محمود الخطيب في منزل الأخير.