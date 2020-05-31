الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة منددة بقتل شاب مقدسي

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

قمعت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، مظاهرة نظمها فلسطينيون وسط مدينة القدس، تنديدا بقتلها فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأنّ عشرات الشباب الفلسطينيين حاولوا تنظيم تظاهرة قرب "باب العامود" أحد أبواب البلدة القديمة وسط القدس المحتلة، احتجاجًا على استشهاد الشاب إياد الحلاق (32 عاما)، برصاص الشرطة الإسرائيلية السبت.

وذكر الشهود أن قوات الشرطة اعتدت على المشاركين بالضرب وأجبرتهم على إخلاء المنطقة بـ"القوة".

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وطالب المشاركون بالتظاهرة، قبل تفريقها، بالإفراج عن جثمان الشهيد الحلاق، الذي ما زال محتجزًا لدى السلطات الإسرائيلية.

وصباح السبت، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن عناصر من "حرس الحدود" بالشرطة الإسرائيلية، أطلقوا النار على فلسطيني حاول الفرار منهم، قرب "باب الأسباط" أحد أبواب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، بزعم الاشتباه في أنه يحمل مسدسا.

وبعد استشهاد الشاب، اتضح للشرطة الإسرائيلية أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يكن مسلحا، وفق المصدر ذاته.

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