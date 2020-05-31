الأردن.. الإفراج عن أكاديمي انتقد تعيينات حكومية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أطلقت السلطات الأردنية، الأحد، سراح الأكاديمي محمد تركي بني سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك (حكومية)، بعد أن أوقفته الخميس.
واكتفى بني سلامة في اتصال هاتفي مع مراسل الخليج 365 بتأكيد نبأ الإفراج عنه، دون ذكر أية تفاصيل عن أسباب توقيفه.
فيما كشف وكيله المحامي صامد الدراوشة، للأناضول أن "أسباب توقيف بني سلامة بقرار من مدعي عام عمان، بناء على شكوى تقدم بها 3 موظفين من رئاسة الوزراء بينهم الأمين العام".
وأوضح أن موكله "عرض على محكمة صلح جزاء عمان، وكان موقوفاً في سجن السلط (غربي العاصمة عمان) وأطلق سراحه اليوم بكفالة مالية".
وأشار إلى أن موكله يواجه اتهامات على خلفية منشور أعاد نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعيينات حكومية.
وتشمل الاتهامات "مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية، وذم جهة رسمية، ونشر أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة".
وأكد الدراوشة "ثقته في القضاء الأردني في إنصاف موكله".
وأعاد بني سلامة نشر منشور تعلق بتعيينات قامت بها الحكومة في رئاسة الوزراء، لعدد من الموظفين، برواتب تصل لـ 2500 دينار (3521 دولار)، وهو ما نفت الحكومة صحته.
وبني سلامة معروف بآراءه الناقدة للحكومة، وشهد توقيفه مطالبات واسعة لإطلاق سراحه، بعضها من ناشطين على مواقع التواصل.
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