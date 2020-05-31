بعد التركمان.. عرب كركوك يطالبون بإقالة المحافظ

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

- "الجبهة العربية الموحدة" اتهمت المحافظ بـ"الاستحواذ على استحقاقات العرب لصالح أبناء عشريته والمقربين منه"

- القوى التركمانية طالبت الخميس، أيضا بإنهاء تكليف المحافظ راكان الجبوري

طالب تكتل عربي بمحافظة كركوك العراقية، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإنهاء تكليف المحافظ، راكان الجبوري، وتعيين محافظ جديد لا ينتمي لأي حزب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة، الممثل الرئيسي للعرب في محافظة كركوك (شمال)، اتهمت فيه المحافظ الجبوري، بـ"الاستحواذ على استحقاقات المكون العربي لصالح أبناء عشريته والمقربين منه".

وقالت إنها تطالب بـ"تعيين محافظ مستقل يقف على مسافة واحدة من جميع مكونات المحافظة، ولا يحق له المشاركة في الانتخابات القادمة حتى لا يستغل عمله للدعاية الانتخابية".

وأضافت أن "الجبوري مسؤول عن تشتيت المكون العربي والاستحواذ على استحقاقاته وتوزيع المناصب والتعيينات لأبناء عشيرته وحاشيته وإبعاد الكفاءات العربية التي لا تدين بالولاء له".

وأردفت الجبهة أن "الأمور وصلت إلى الخطوط الحمراء التي تهدد كيان المواطن العربي في المحافظة وتعطي رسالة سلبية حول إمكانية العرب قيادة الإدارة فيها".

Advertisements

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محافظ كركوك أو الحكومة العراقية حول ما ورد في بيان الجبهة.



وفي عام 2017، أقال البرلمان العراقي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، وهو كردي، عقب إجراء استفتاء الانفصال الباطل مع إقليم كردستان، وكُلف نائبه راكان الجبوري بإدارة المنصب بالوكالة لحين تعيين محافظ جديد.



والخميس، طالبت القوى السياسية التركمانية بكركوك، في بيان، بإنهاء تكليف الجبوري وإسناد المنصب إلى شخصية تركمانية.



وتضم كركوك خليطا من العرب والتركمان والأكراد، وهي من المحافظات المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.



وتخضع كركوك من الناحيتين الإدارية والعسكرية إلى سلطة الحكومة الاتحادية، وكانت قبل عام 2017 خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة (حرس إقليم كردستان شمال العراق).



ويشكو ممثلو العرب والتركمان في كركوك من أن غالبية المناصب الإدارية المهمة في المحافظة مشغولة من جانب الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.