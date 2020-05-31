السودان.. تمديد إغلاق المطارات أسبوعين

الخرطوم / الخليج 365
ـ تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ـ استثنت السلطات رحلات البضائع المجدولة والإضافية، والمساعدات الإنسانية والدعم الفني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، وإجلاء الرعايا الأجانب.
أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، تمديد إغلاق المطارات بالبلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية، إلى 14 يونيو/ حزيران المقبل.
وطبقا لما أوردت وكالة أنباء السودان الرسمية، فإن القرار الصادر من سلطة الطيران المدني، يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل لمواجهة فيروس كورونا.
واستثنت السلطات، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، والمساعدات الإنسانية والدعم الفني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، وإجلاء الرعايا الأجانب.
يشار إلى أن جميع الرحلات المستثناة، خاضعة للتصديق المسبق من سلطة الطيران المدني.
وفي 17 مايو/ أيار الجاري، أعلنت الحكومة السودانية، تمديد إغلاق المطارات بالبلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى 31 مايو.
وتشهد البلاد منذ 18 أبريل/ نيسان الماضي، حظرا للتجوال في العاصمة الخرطوم.
ووصلت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 4.800، بينها 262 وفاة، و1.272 حالة شفاء.
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