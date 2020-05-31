كورونا.. 10 وفيات في العراق و7 بالجزائر

عواصم عربية /الخليج 365

ارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا، الأحد، في العراق والجزائر ولبنان والبحرين والأردن، وفق إحصاءات رسمية.

في العراق، سجلت وزارة الصحة 10 وفيات، و260 إصابة، إضافة إلى 46 متعافيا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6.439، منها 205 وفيات، و3.156 حالة شفاء.

وفي الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 7 وفيات، و127 إصابة، و199 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9.349، بينها 653 وفاة، و5.748 متعافيا.

وفي لبنان، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل وفاة بكورونا، إضافة إلى 29 إصابة.

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وقالت الوزارة في بيان إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 1.220، بينها 27 وفاة، و712 حالة تعاف.

أما في البحرين، فأعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 19.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11.288، بينها 19 وفاة، و6.673 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 5 إصابات، إضافة إلى تعافي 15 مريضا، فيما استقرت الوفيات عند 9.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 739، بينها 9 وفيات، و521 حالة تعاف.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و209 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 372 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و770 ألفا، وفق "worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.