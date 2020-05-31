إسرائيل تعتقل محافظ القدس وناشطين فلسطينيين

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وناشطين آخرين، خلال مشاركتهم في وقفة وسط المدينة المحتلة، لإحياء ذكرى وفاة سياسي فلسطيني بارز.

ونقل مراسل الخليج 365 عن شهود عيان، أن عناصر من مخابرات الشرطة الإسرائيلية منعت استمرار وقفة نُظمت أمام مقر "بيت الشرق"، وسط القدس، لإحياء الذكرى الـ19 لوفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيصل الحسيني.



وذكر الشهود، أن الشرطة اعتقلت عددا من المشاركين في الوقفة من بينهم محافظ المدينة غيث.



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ومنذ تعيينه محافظًا للقدس في العام 2018، اعتقلت إسرائيل "غيث" 18 مرة على الأقل، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.



ومن بين المعتقلين نائب أمين سرّ حركة "فتح" في القدس، عادل أبو ازنيد، ومدير نادي الأسير (غير حكومي) بالمدينة، ناصر قوس.



و"بيت الشرق" هو مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة القدس، لكنه مغلق بقرار إسرائيلي، منذ العام 2001.

وفي وقت سابق الأحد، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري، أكثر من 750 فلسطينيًا بمدينة القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.