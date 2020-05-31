عوض خميس يؤجل حسم انتقاله

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فضّل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عوض خميس، تأجيل قراره بشأن مستقبله ووجهته القادمة لحين استئناف النشاط الرياضي.
وأكدت مصادر، أن اللاعب لدية ثلاثة عروض تلقاها بعد دخوله الفترة الحرة من عقده في يناير الماضي، لكنه تمهّل في الرد عليها.
يذكر أن عوض خميس كان قد انضم إلى الفريق العاصمي قبل 8 أعوام، قادمًا من نجران.
وحددت رابطة دوري المحترفين، 20 أغسطس القادم، موعدًا مؤقتًا لاستئناف النشاط الرياض.
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