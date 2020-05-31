شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة العقيلي لـ«الجميع»: أنت مسؤول عن صحتك.. نريد العودة لحياتنا الطبيعية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الإعلامي خالد العقيلي، رسالة للجميع مع بدء المرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية أكد خلالها على وعي المجتمع والمسؤولية المجتمعية لعبور هذه المرحلة بسلام، والعودة للحياة الطبيعية.

وقال العقيلي “اليوم بدأنا بالمرحلة الثانية من الإجراءات الاحترازية، وحتى يوم 28 شوال سيكون هناك تقييم للأوضاع، وأوجه رسالة لنفسي أولاً، ولأمي وأبي ولأختي وأخوي وكل من يتابعنا، دعونا نهتم”.

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وأضاف “الدولة ما قصرت، حيث قدمت مبادرات كبيرة، والآن الكرة في مرمانا”، موضحا أن العالم يقول إنه سيكون هناك تعايش مع كورونا لحين الوصول للقاح للفيروس، وفي كل الأحوال علينا أن نتعايش”.

وختم العقيلي بقوله “أنت مسؤول عن صحتك، عليك ارتداء الكمامة ليس من أجل غرامة الألف ريال، ولكن من أجل صحتك.. صحتك أنت، ولنحرص على مسافة التباعد الآمنة وهي إجراءات أكدت عليها وزارة الصحة، ألا تريدون أن نعود لحياتنا الطبيعية؟ نعم الكل يريد”.