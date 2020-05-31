شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع تأثر عدة مناطق بمنخفض «بحر العرب».. أمطار وغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تأثر عدة مناطق في المملكة بالمنخفض المداري في بحر العرب، اليوم الأحد، وتستمر الأجواء المتوقعة حتى مساء غد الإثنين.

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وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم الأحد لمساء غداً الإثنين- بمشيئة الله – هطول أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة جداً على ظفار في عمان والمهرة وحضرموت في اليمن، ومن خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة عسير وجازان وبين الإمارات وعمان”.

وأضاف عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الجوية تشمل أيضا رياح وغبار الأحد على مكة والمدينة ومعهم حائل.