شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية» تلزم المطاعم والمقاهي بـ «الباركود» بدلاً من قوائم الطعام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدّدت أمانة المنطقة الشرقية، على إدارات المطاعم والمقاهي باستبدال قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها، وعرضها بطريقة أخرى باستخدام الماسح الضوئي “الباركود” عن طريق الهواتف الذكية، في إجراء احترازي “ذكي” لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقامت الأمانة منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحلات والأسواق التجارية، بتوجيه البلديات لتنفيذ جولات رقابية توعوية للمطاعم والمقاهي، تستهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، بما يتضمن قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد، وترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحد الأدنى للتباعد وعدم جلوس أكثر من أربعة على طاولة واحدة لغير العوائل.

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وأكدت على أصحاب المنشآت ضرورة معرفة بروتوكولات عمليات دخول وخروج العاملين وضرورة فحصهم وقياس درجة حرارتهم ولبس الكمامات، كما شددت على منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، واستقبال العملاء ما بين الساعة 6 صباحا وحتى 8 مساء مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـ ١٢ ليلا.