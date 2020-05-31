شكرا لقرائتكم خبر عن عودة النشاط إلى مدارس تعليم القيادة بدءاً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت مدارس تعليم القيادة منذ صباح اليوم الأحد، في استقبال المتقدمين والمتقدمات للتدريب لغرض الحصول على رخص القيادة، حسبما أعلنت الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت الإدارة أنه ستتم العودة للعمل في المدارس بشكل تدريجي لاستقبال المتدربين وفقاً للجداول المحددة لكل مدرسة.

وأكدت أن ذلك يأتي تماشياً مع القرار الصادر بشأن رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.