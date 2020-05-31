شكرا لقرائتكم خبر عن «صورة» تعطل هاتفك الذكي على الفور.. احذرها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر خبراء التقنية من تعيين هذه الصورة كخلفية على هاتفك الذكي حيث قد تتسبب في تعطيله، ويصبح الهاتف غير قادر على العمل.

وتم الإبلاغ عن هذه المشكلة من قبل Ice Universe على منصة تويتر، وأكدها عشرات المستخدمين الآخرين، وفقا لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية”

كما تم اختبار هذه الصورة على هاتف (Mate 20 Pro) وهاتف جوجل بيكسل 2 اللذان تم تعطيلهما بشكل مباشر بعد تعيين الصورة في الخلفية.

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وعلى الرغم من المحاولات المتتالية لتشغيل الهاتف إلا أن الأمر لم ينجح في تخطي شاشة رمز الأمان، حيث يتم إعادة تشغيل الهاتف باستمرار، في النهاية، عرض هاتف بيكسل 2 رسالة تفيد بأن الهاتف لا يمكنه البدء بعملية التمهيد وعرض خيار المحاولة مرة أخرى ثم خيار إعادة ضبط الجهاز بحسب إعدادات المصنع.

وأدت إعادة ضبط الهاتف الذكي باستخدام إعدادات المصنع إلى إعادة جهاز بيكسل 2 إلى طبيعته، ولكن من الواضح أن هذا يعني فقدان جميع البيانات الموجودة على الهاتف، كما أبلغ العديد من المستخدمين على تويتر عن هذه الصورة، كما نشر (Sebastian) مقطع فيديو يوضح المشكلة.