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مصر تبدأ في تطبيق بروتوكول علاج جديد لكورونا

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وحسب موقع "الدستور" أعلنت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات العلاج لفيروس المستجد "كوفيد 19"، عن بدء تطبيق بروتوكول العلاج الجديد في كل مستشفيات العزل والصدر والحميات منذ اليوم الأحد، بعد اعتماده رسميًا من جانب اللجنة وتوزيعه على كافة المستشفيات.

وأكدت أنه تم توجيه المستشفيات بالإبقاء على علاج المرضى بالكلوروكين ضمن بروتوكول العلاج مع بعض أدوية مضادات الفيروسات، في مقابل سحب عقار التاميفلو من بروتوكولات العلاج، لعلاج الحالات المتوسطة لعدم ثبوت قيمته وفعاليته في علاج المرضى، مع استبداله بعقار لتقوية المناعة وبعض الفيتامينات والمضادات الحيوية.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، إن عقار "افيجان" ما يزال تحت التجربة السريرية، حيث تم تجريبه على ما يقارب من 100 مريض، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تظهر نتائج العقار خلال أيام، وعليه سيتم تحديد إذا كان سيتم استخدامه ضمن بروتوكولات العلاج من عدمها.

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