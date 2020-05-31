مصر تبدأ في تطبيق بروتوكول علاج جديد لكورونا

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وأكدت أنه تم توجيه المستشفيات بالإبقاء على علاج المرضى بالكلوروكين ضمن بروتوكول العلاج مع بعض أدوية مضادات الفيروسات، في مقابل سحب عقار التاميفلو من بروتوكولات العلاج، لعلاج الحالات المتوسطة لعدم ثبوت قيمته وفعاليته في علاج المرضى، مع استبداله بعقار لتقوية المناعة وبعض الفيتامينات والمضادات الحيوية.
وقالت الدكتورة جيهان العسال، إن عقار "افيجان" ما يزال تحت التجربة السريرية، حيث تم تجريبه على ما يقارب من 100 مريض، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تظهر نتائج العقار خلال أيام، وعليه سيتم تحديد إذا كان سيتم استخدامه ضمن بروتوكولات العلاج من عدمها.
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