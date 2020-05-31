شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة اللبنانى: خطة الإنقاذ الحكومية تدعم الصناعة والزراعة للخروج من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصناعة اللبنانى عماد حب الله، أن خطة التعافي التي وضعتها الحكومة مؤخرا لإنقاذ وإصلاح الأوضاع في لبنان، تدعم القطاعين الصناعي والزراعي والمواطن اللبناني بشكل عام في سبيل الخروج من الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية الحادة القائمة، مشددا على أهمية حماية الأمن الغذائي والصناعي والزراعي في سبيل انتشال البلاد من عثرتها.

وقال وزير الصناعة اللبناني - في تصريحات خلال جولة تفقدية أجراها لمصانع محافظة البقاع - إن القطاع الصناعي سيستفيد بمبلغ قيمته نحو 440 مليار ليرة لبنانية (حوالي 293 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي - الدولار يساوي 1500 ليرة) من الاعتماد المالي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وأوضح أن الصناعيين اللبنانيين سيستفيدون أيضا من التعميم الصادر مؤخرا عن مصرف لبنان المركزي والذي حدد مبلغ 100 مليون دولار لتمكينهم من استيراد الخامات والمواد الأولية اللازمة للصناعة، بالإضافة إلى أن الحكومة ستعمل على إصدار حزمة من القرارات والمراسيم التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها الصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف قائلا "سندعم الأعمال المحفزة للصناعيين ونساعدها ويجب أن نعمل على تكبير المصانع وأن نحمي المنتجات محلية الصنع، وأن نوفر الدعم للصناعيين".