شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى: الإمارات دخلت في مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ، اليوم الأحد، إن الإمارات دخلت في مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية .

وقال حاكم دبي فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر اليوم: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء مع أول يوم لعودة موظفي الحكومة لمقراتهم ..دخلنا مرحلة جديدة..مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية ..كل شخص فيها مسؤول ..وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها.. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية .. وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية.

وأضاف: نقول للجميع ... الحياة مستمرة .. والإنجاز متواصل .. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع ... والقادم يحتاج منا لروح جديدة .. وتفكير مختلف .. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء.