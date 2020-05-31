شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة الطيران الداخلى والقطارات وسط إجراءات إحترازية فى السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عبر حسابها الرسمى في تويتر، عن مغادرة أولى رحلات قطارات الركاب صباح اليوم، متوجهة من الرياض إلى الدمام مرورًا بمحطتى الهفوف وبقيق وعلى متنها (١٤٣) راكبًا بنسبة إشغال مقاعد تجاوزت (٩٩٪) من قِبَل المسافرين؛ فيما انطلقت ثانى رحلات المؤسسة صباح اليوم من الدمام إلى الرياض مرورًا بمحطتي بقيق والهفوف، وكان على متن القطار (١١٨) راكبًا.

وبدأت محطات الخطوط الحديدية صباح اليوم استقبال الركاب المسافرين بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنت عنها سابقًا بدءًا بقياس درجة الحرارة، والتحقق من ارتداء الكمامات وتغطية الأنف والفم، وانتهاءً بالتباعد الجسدي أثناء تصعيد الركاب، كما عمدت الخطوط الحديدية إلى إعادة توزيع مقاعد الركاب داخل القطارات بشكل قطري، وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب داخل القطارات لضمان سلامتهم.

وفي المحطات، عمدت الخطوط الحديدية إلى توزيع مقاعد المسافرين حسب المقاييس المعتمدة للسلامة، وبما يُبقي مسافة آمنة بين مرتادي المحطات، وشَمِل هذا استبعاد مقاعد الانتظار المتجاورة، واستخدام العلامات الأرضية الإرشادية، والرسائل التوعوية في مرافق المحطات.

Advertisements

وأشادت الخطوط الحديدية بالتزام عملائها الكبير بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة؛ وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وكذلك أثناء سفرهم على القطارات، وأكدت أهمية استمرار الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير لضمان سلامة الجميع، عبر رفع مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوڤيد-19) والحد من فرص انتشار العدوى