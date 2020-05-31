شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تعقيم وتهيئة مساجد السعودية لحضور المصلين بعد عودة الصلاة فى 90 ألف مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفّذت جمعيات خيرية بالمملكة العربية السعودية مبادرة تأهيل المساجد وتعقيمها؛ وذلك تحت إشراف مكتب الإشراف على المساجد بالمناطق في السعودية.

وكانت مبادرة تأهيل وتنظيف وتعقيم المساجد بالقرى السعودية قد تجاوز عدد المتطوعين المشاركين فيها، 200 متطوع، وتم استهداف أكثر من مئة مسجد في 33 قرية تابعة للمركز.

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وتم تنظيف المساجد وتعقيمها، ورفع المصاحف مؤقتاً، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعليق المنشورات التوعوية بهذا الشأن بعدة لغات، ووزعت هدايا على جوامع المركز عبارة عن معقمات اليد ومعطرات، وشاركت بلدية الشقيق، الجهات الخيرية، والتوعية بالقيام بتعقيم مداخل وأحواش الجوامع.

وأدّى المصلون صلاة الفجر لهذا اليوم الأحد الثامن من شهر شوال 1441هـ، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض تنفيذاً للأمر الملكى وسط مشاعر البهجة التي ارتسمت في وجوههم، والسرور يخالط أفئدتهم وألسنتهم تلهج بالحمد والشكر لله .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد أنهت تنظيف وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة، والتي شملت: الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية، تماشياً مع جهود القيادة الرشيدة في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً منعاً لانتشار أي عدوى "لا قدر الله" بين المصلين، استعداداً لفتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين لأداء الصلوات الخمس.