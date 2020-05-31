العراق.. الحكومة تشتري 2.2 مليون طن من القمح المحلي

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلنت وزارة التجارة العراقية، الأحد، شراء 2.2 مليون طن من محصول القمح بالسوق المحلي.
يأتي الإعلان، في ظل تعرض مساحات واسعة من حقول القمح قبل حصادها، في محافظات وسط وجنوب وشمال البلاد، إلى الحرق، بعضها تم من مسلحي تنظيم "داعش".
وقالت الوزارة في بيان: "الكميات المستلمة من محصول القمح بلغت حتى أمس (السبت) 2.23 مليون طن، موزعة في عموم المحافظات"، دون الإشارة إلى قيمة الشراء.
وتتوقع الحكومة شراء نحو 5 ملايين طن من السوق المحلي (المزارعين)، خلال الموسم الحالي، ومليون طن من السوق العالمي.
وتشتري بغداد سنويا نحو مليون طن قمح من الخارج، لغرض خلطه مع القمح المحلي لأغراض الجودة، قبل توزيعه على المواطنين ضمن البطاقة التموينية المطبقة منذ تسعينيات القرن الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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