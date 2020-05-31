الجيش العراقي يعلن مقتل 7 من "داعش" في كركوك

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الأحد، مقتل 7 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال قائد الجيش في كركوك، الفريق سعد حربية، في بيان، إن "قوة أمنية مشتركة رصدت خلال حملة تمشيط، فرار مجموعة من عناصر داعش الإرهابي في وادي شادي بالمحافظة".

وأضاف حربية أن "طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية لعناصر التنظيم الفارين، ما أدى لمقتل 7 منهم فضلاً عن تدمير أحد مخابئهم"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب التحالف الدولي بخصوص الموضوع.

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وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

ويواصل التحالف الدولي إسناد القوات العراقية في محاربة فلول "داعش" إلا أن وتيرة عملياته تراجعت على نحو ملحوظ في الأشهر الأخيرة على خلفية هجمات صاروخية تستهدف قواته في القواعد العسكرية العراقية ويشنها في الغالب فصائل موالية لإيران.

وتأتي هذه الهجمات عقب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد مقتل قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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