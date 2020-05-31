عواصم عربية / الخليج 365
أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 23 وفاة بكورونا، فيما رصد المغرب 3 إصابات بالفيروس.
في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 وفاة، وألف و877 إصابة، إضافة إلى تعافي 442 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 85 ألفا و261، منها 503 وفيات، و62 ألفا و442 حالة تعاف.
وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 إصابات إضافة إلى تعافي 11 مريضا.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و783، منها 204 وفيات، و5 آلاف و412 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و195 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 371 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و759 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 23 وفاة بالسعودية و3 إصابات في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.