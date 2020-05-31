كورونا.. 23 وفاة بالسعودية و3 إصابات في المغرب

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 23 وفاة بكورونا، فيما رصد المغرب 3 إصابات بالفيروس.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 وفاة، وألف و877 إصابة، إضافة إلى تعافي 442 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 85 ألفا و261، منها 503 وفيات، و62 ألفا و442 حالة تعاف.

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وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 إصابات إضافة إلى تعافي 11 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و783، منها 204 وفيات، و5 آلاف و412 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و195 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 371 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و759 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.