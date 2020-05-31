10 أطنان مساعدات أممية تصل صنعاء لمواجهة كورونا‎

اليمن/ الخليج 365

وصلت العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، طائرة تحمل 10 أطنان مساعدات طبية أممية لمواجهة وباء كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحوثية، أن طائرة شحن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وصلت مطار صنعاء الدولي (يخضع لسلطة الحوثيين) تحمل على متنها عشرة أطنان مستلزمات طبية خاصة بمكافحة كورونا المتفشي عالمياً.

وأضافت أنه عقب وصول الطائرة نفذ فريق طبي متخصص من مطار صنعاء أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

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وأمس السبت، وصلت إلى صنعاء طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" تحمل مستلزمات طبية لمواجهة كورونا.

وحتى مساء السبت، سجل اليمن 310 إصابات بكورونا بينها 77 وفاة و13 حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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