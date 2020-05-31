عودة الجماهير للمرة الأولى في أوروبا “المجر”

يعود المشجعون في المجر إلى ملاعب كرة القدم، مع استئناف الدوري المحلي نشاطه في نهاية الأسبوع الجاري، بعد توقف دام شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، لتصبح الدولة الأولى في أوروبا تتيح حضور الجمهور.

وأعلن الاتحاد المجري للعبة، الخميس الماضي، أنه سيسمح بحضور الجماهير الى الملاعب للمرة الاولى منذ مارس.

وباتت المجر أول دولة في القارة العجوز تتيح دخول المشجعين بعد فترة التوقف بسبب “كوفيد-19″، علماً بأن دولاً أوروبية أخرى تعتزم القيام بذلك مع استئناف نشاطها الشهر المقبل.

وأتى هذا القرار في المجر بالسماح بعودة الجماهير للأحداث الرياضية على أن تقام في الأماكن المفتوحة مثل كرة القدم، في ظل قواعد تباعد اجتماعي صارمة وسط تفشي وباء فيروس «كورونا».

وذكر مرسوم حكومي أن هذه الأحداث يجب أن تقام في ساحات بلا أسقف أو بها تغطية جزئية فقط. من أجل الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي، يجب ترك ثلاثة مقاعد خالية بين المقاعد الممتلئة، ويمكن ألا يتم استخدام الكرسي الذي يتواجد خلف المشجع.