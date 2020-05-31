“مسام” ينتزع 316 لغمًا في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2020م، من انتزاع 316 لغمًا منها 56 لغما مضادة للدبابات و257 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفات.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 167,303 ألغام زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.