برباتوف يرشح بايرن ميونيخ للفوز بدوري الأبطال

رشح نجم منتخب بلغاريا السابق ديميتار برياتوف نادي بايرن ميونيخ للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة هذا الموسم قائلا إن بطل ألمانيا ربما يكون في وضع أفضل من منافسيه إذا عادت عجلة البطولة الأوروبية الأولى للأندية للدوران وذلك بسبب استئناف مباريات الدوري الألماني مبكرا وقبل الكثير من البطولات الأخرى.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد السابق في تصريحات لموقع بيتفير “إذا نظرنا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي فأنا أرجح كفة بايرن ميونيخ للفوز باللقب إذا ما استؤنفت البطولة” بعد توقفها جراء الأزمة الصحية لفيروس كوفيد-19 حول العالم.

وفاز بايرن 3-صفر على تشيلسي الانجليزي في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال في فبراير شباط الماضي قبل تأجيل مباراة العودة بسبب تفشي فيروس كورونا سريع الانتشار.

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وقال برباتوف عن ذلك “ربما لأنني أشاهد الكثير من مباريات الدوري الألماني. لكنه محل إعجاب دوما لأنه يقدم أداء متميزا ولديه بعض اللاعبين الكبار، وأضاف “أسلوبه في الفوز على تشيلسي في المباراة الأخيرة كان هائلا. تغلب عليه بكل سهولة”، وتابع “لا أعرف بالضبط كيف سيكون تأثير التوقف على الجميع. لكن ربما يكون لبايرن ميونيخ مزية طفيفة لأنه يلعب كرة القدم الآن ويستعيد لياقة المباريات. وبالتالي فلا أستغرب أنه المرشح الأقوى للتتويج”.

وبفوز بايرن أمس السبت 5-صفر على فورتونا دوسلدورف المتعثر قطع بايرن خطوة جديدة نحو حصد لقب الدوري الألملني للمرة الثامنة على التوالي و30 في تاريخه.

الجدير بالذكر أن برباتوف (39 عاما) هو هداف منتخب بلغاريا التاريخي برصيد 48 هدفا وسبق له أيضا اللعب لفرق توتنهام هوتسبير وفولهام في انجلترا وباير ليفركوزن في ألمانيا وموناكو في فرنسا.