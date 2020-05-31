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الإمارات تسجل حالتي وفاة و661 إصابة جديدة بكورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 264 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 661 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34557 حالة.

ولفتت إلى أن 386 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 17932، وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

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