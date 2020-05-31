كندا تشهد مظاهرات تنديداً بحادثة مماثلة لواقعة «مينابوليس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر آلاف الأشخاص السبت، في مدينة تورونتو الكندية لإدانة أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة وكندا، حسبما ذكر صحفي من وكالة فرانس برس.

ونظمت التظاهرة إثر وفاة امرأة سوداء الأربعاء، في تورونتو بعدما سقطت من شرفة تقع في الطابق الرابع والعشرين خلال عملية للشرطة في ظروف ما زالت غامضة، وتتزامن التظاهرة مع التجمعات الحاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد الإفريقي الأمريكي البالغ من العمر 46 عاماً خلال توقيفه من قبل الشرطة.

ورفع المتظاهرون الكنديون الذين وضع معظمهم كمامات بسبب فيروس كورونا، لافتات كتب عليها «حياة السود تهم» و«لم أعد قادراً على التنفس»، العبارة التي قالها جورج فلويد عندما كان شرطي يثبته على الأرض، وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس: من المهم على الرغم من الوباء، أن نظهر أننا نكافح من أجل العدالة للجميع، بالنسبة للسود ولكل الأشخاص الملونين، مضيفاً: مع أن المشكلة أكبر في الولايات المتحدة، الأمر يجري هنا على أبوابنا في تورونتو وكندا وعلينا أن نتحد جميعاً في العالم.

وضم الحشد أشخاصاً من كل الأعراق وعكس تنوع تورونتو أكبر مدينة كندية يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، وهتف المتظاهرون «لا عدالة لا سلام»، كذلك كتب على لافتة «العدالة لريجيس» السيدة التي توفيت خلال الأسبوع الجاري في تورونتو.

وكانت ريجيس كورشينسكي باكيه البالغة من العمر 29 عاماً، سقطت من شرفة منزلها في الطابق الرابع والعشرين خلال تدخل للشرطة التي استدعتها والدتها إثر خلاف عائلي، وذكرت وسائل إعلام كندية أن الشابة كانت تعاني مشاكل نفسية وأصيبت بنوبة صرع، وفتحت وحدة التحقيقات الخاصة في مقاطعة أونتاريو تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.