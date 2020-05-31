إصابة اثنين من طاقم رويترز برصاص الشرطة في مينابوليس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب اثنان من فريق التصوير التلفزيوني التابع لرويترز بالرصاص المطاطي في مينابوليس السبت، عندما دخلت الشرطة منطقة كان فيها حوالي 500 محتج في جنوب غرب المدينة عقب بدء حظر التجول في الثامنة مساء.

وأظهرت لقطات سجلها المصور خوليو سيزار شافيز، ضابط شرطة وهو يصوب سلاحه إليه في الوقت الذي كانت الشرطة تطلق فيه الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وبعد دقائق أصيب شافيز ورودني سيوارد المستشار الأمني في رويترز بالرصاص المطاطي وهما يحتميان في محطة وقود قريبة.

وظهر الاثنان في لقطات وهما يهرعان للاحتماء ثم ترددت أصداء عدة طلقات وصرخ سيوارد: أصبت في وجهي برصاصة مطاطية، من جانبه سئل جون إلدر المتحدث باسم شرطة مينابوليس عن الحادث فطلب نسخة من المقطع المصور ولم يدل بتعليق آخر، بحسب رويترز.

ويعد ذلك الحادث، أحدث اعتداء على صحفي يغطي الاحتجاجات التي تفجرت في الولايات المتحدة بعد موت جورج فلويد في منيابوليس، فقد ألقي القبض على صحفي أسود على الهواء يعمل بشبكة «سي.إن.إن» التلفزيونية أثناء تغطية الاحتجاجات في المدينة الجمعة، كذلك صرخت مراسلة تلفزيونية على الهواء في لويزفيل بولاية كنتاكي الجمعة، بينما ظهر على الكاميرا إصابتها بما بدا أنه كرة من الفلفل، واعتذرت الشرطة عن ذلك الحادث.