شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل رقماً قياسياً في الإصابات بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت رقماً قياسياً بلغ 33274 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 498440 حالة بينما تجاوز عدد الوفيات نظيره في فرنسا ليأتي رابعاً على مستوى العالم خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بمرض كوفيد19، ارتفع إلى 28834 بعد تسجيل 956 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وتسجل البرازيل حالياً ثاني أكبر عدد للمصابين بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

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