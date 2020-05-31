الأهلي ينفي ادعاءات حسام عاشور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علق مصدر بالنادي الأهلي، على تصريحات حسام عاشور لاعب الفريق بشأن الخلاف بين إدارة الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ، وقال إن ما جاء في تصريحات اللاعب غير حقيقي، مؤكداً أن الاتفاقات النهائية اقتضت الانتظار لليوم الثاني لوضع اللمسات الأخيرة على مهرجان الاعتزال ،وهو ما تم إبلاغ عاشور به ليستأذن المستشار تركي آل الشيخ بتأجيله لليوم التالي، نظراً لظروف خاصة بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الموجود في الإسكندرية لمرض حفيده .

وأوضح المصدر أن الوقت تأخر ولم تكن هناك أمور عاجلة تدعو للإعلان عن تفاصيل المهرجان في ساعة متأخرة من الليل، وطلبنا التأجيل لليوم التالي .. وكشف المصدر أن إدارة الأهلي بالفعل جهزت خطاب الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على رعاية مهرجان حسام عاشور الذي يقدره الأهلي جيداً حتى أن الإدارة أصدرت قراراً من المجلس في نفس اليوم الذي أعلن فيه اعتزاله، وحصل على خطاب بختم وشعار الأهلي على المشاركة في المباراة أمام الميريا الإسباني حتى يتم تسويق المهرجان ، قبل أن تتطور الأحداث فجأة وتحدث مناوشات بين تركي آل الشيخ ومحمد زكريا سراج عضو مجلس الأهلي .