شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل انخفاض أعداد المُصابين بكورونا في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولو الصحة السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مستمر في التراجع في فرنسا؛ إذ يبلغ عدد المصابين بالمرض في المستشفيات حالياً 14380 انخفاضاً من 14695.

كما انخفض مرضى كوفيد19 في العناية المركزة إلى 1325 من 1361 وفقاً لبيان من مديرية الصحة، وارتفع عدد وفيات المرض في المستشفيات إلى 18444 بعد تسجيل 57 وفاة جديدة في عاشر يوم على التوالي دون المئة.

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