شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عودة أحمد الشناوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكل قاطع عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز إلى القلعة البيضاء مرة أخرى، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بين الطرفين.
وأكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك أن إدارة النادي لا تفكر في ضم حراس مرمى في الفترة المقبلة في ظل امتلاك الفريق 4 حراس مرمى على أعلى مستوى وهم: محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جنش ومحمد عواد، وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وإدارة النادي لا يفكر في ضم أي حارس مرمى سواء الشناوي أو غيره.
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