شكرا لقرائتكم خبر عن دولة إفريقية تسجل أول حالة وفاة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت رواندا الأحد، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حالياً.

وقالت وزارة الصحة في الدولة الواقعة بشرق إفريقيا في بيان، إن الضحية سائق يبلغ من العمر65 عاماً فضل العودة إلى البلاد من دولة مجاورة كان يقيم فيها، وذلك بعد أن شعر بإعياء شديد.

وأضافت الوزارة أن الرجل توفي جراء مضاعفات تنفسية حادة خلال تلقيه العلاج في وحدة متخصصة في التعامل مع حالات الإصابة بمرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة إفريقية تسجل أول حالة وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.