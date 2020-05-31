وأوضح عزوز، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن أوروبا أصبحت إحدى ملحقيات الولايات المتحدة في قراراتها ومساراتها، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع في ظل الوباء الذي يهدد البشرية أن يكون هناك موقف مختلف.
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
وأشار عزوز إلى أن هناك صيحات داخل الاتحاد الأوربي مناقضة لتبعيته للولايات المتحدة، لكنها أصوات ضعيفة لا يعول عليها، مشيرا إلى أن موقفه من البرنامج النووي الإيراني تشهد على ذلك، فهو لم يستطع فعل شئ ذي بال في هذا الإطار.
و نقلت وسائل إعلام عن الناطقة الإقليمية باللغة العربية باسم الخارجية الأمريكية، غيرالدين غريفيث، إن قانون "قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران المقبل.
إلى ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف عام 2021، وهو ما اعتبرته دمشق "جريمة ضد الإنسانية"، ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي "اللامحدود للجماعات الإرهابية" في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني سوري: دمشق تعول على حلفائها في مواجهة العقوبات الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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