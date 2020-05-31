وفاة نائب يمني محكوما بالإعدام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر برلماني يمني لوكالة سبوتنيك، إن "عضو مجلس النواب اليمني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الدكتور صالح عبد الله علي السنباني، توفي في العاصمة السودانية الخرطوم عقب أيام من إصابته بفيروس كورونا ، ودخوله أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج".

والسنباني (63 عاما) النائب في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن)، شغل منصب نائب رئيس لجنة التعليم العالي في البرلمان، وهو أكاديمي في جامعة صنعاء، وهو أول برلماني يمني يتوفى جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت محكمة أمن الدولة التي تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، في الثالث من آذار/ مارس الماضي، حكما بإعدام الدكتور السنباني و34 نائبا آخرين في البرلمان، بتهمة التخابر مع التحالف العربي، وذلك على خلفية مشاركتهم في عقد أول جلسة للبرلمان بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد، للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة على السلطة في اليمن عام 2015.

​وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية فيه "فعليا"، مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.