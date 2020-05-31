وجاءت تصريحات سمعان، في منشور عبر صفحتها عبر مغارة اللصوص في بلادي 😏 pic.twitter.com/Fbf9PRYbfX — Daniella Semaan (@firstLadyD4) May 31, 2020 على موقع "تويتر". على موقع "تويتر". وأرفقت زوجة فابريغاس تغريدتها بصورة للبرلمان اللبناني، والتي يظهر فيها النواب مجتمعين. وكتبت سمعان في تغريدتها: "حكمتم 30 عاما، وأنفقتم 320 مليار دولار، تكفي لبناء 15 دولة، وما بنيتم مصنعا واحدا". Advertisements ​وتابعت قائلة "لا يوجد أغبى منكم إلا المدافعون عنكم والمطبلون لكم، ما أنتم إلا فوضى". وكتبت زوجة فابريغاس تعليقا على الصورة، قالت فيه: "مغارة اللصوص في بلادي". واعتادت سمعان كتابة تعليقات باللغة العربية تهاجم فيها سياسات لبنان، وتساند فيها التظاهرات، وكذلك مساندة الاحتجاجات في العراق.

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة فابريغاس: سياسيّو لبنان "لصوص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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