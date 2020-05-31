مصر تعدل مواعيد حظر التجوال

© Sputnik . Omnia Elkholy وقال وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بشأن ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه "بدءا من اليوم تم تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا". وأضاف أنه "سيتم تخصيص رقم بكل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده المحافظين، وسيتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا ومتابعة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة ومتابعة نظم الوقاية". وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت، عن تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا"، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 34 حالة جديدة.

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