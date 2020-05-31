لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تُدين اقتحام الأقصى

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أدانت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عبرت فيه اللجنة عن "غضبها الشديد تجاه تلك الانتهاكات التي تمت تحت حراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت اللجنة أن "اقتحام المتطرفين الذين تجاوز عددهم 172، مع عدد من أعضاء أمناء منظمة جبل الهيكل المتشددين لباحات المسجد، إنما تساهم باتساع هوة الصراع وتزيد من حجم الاحتقان القائم".

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وأضافت أن "الاقتحام يعد تعديا سافرا على مشاعر المسلمين، وفعلا فاضحا مضافا لتاريخ واسع من الممارسات والانتهاكات التي تمت بحق الشعب الأبي منذ احتلال فلسطين".

ودعت اللجنة، الأسرة الدولية والمنظمات الحقوقية والمؤسسات البرلمانية للضغط على سلطات "الاحتلال الغاشم"؛ لوقف انتهاكاتها.

واقتحم عشرات المستوطنين اليهود، ساحات المسجد الأقصى، صباح الأحد، بعد ساعات على إعادة فتحه.

وفتحت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، فجر الأحد، أبواب المسجد بعد أكثر من شهرين على إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

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