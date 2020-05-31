الدوحة.. مصريون يطالبون بالعودة أمام سفارة بلادهم

الدوحة / الخليج 365

تظاهر عشرات المصريين العالقين في قطر، الأحد، أمام مقر سفارة بلادهم بالعاصمة الدوحة، مطالين بالعودة إلى وطنهم.

وتداول مواطنون مصريون مقيمون في قطر عددا من اللقطات من المظاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ورفع المتظاهرون جوازات سفرهم، وسط هتافات تطالب بإرجاعهم إلى البلاد ومنها "واحد اثنين السفارة فين" و "عايزين نروح (نريد العودة)".

كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "أنا مليش دعوة بالسياسة (لا دخل لي بالسياسة)، عايز أروح (أريد العودة) لبلدي وأهلي."

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ومع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على المستوى الاقتصادي، اتجهت بعض الشركات إلى تقليص العمالة، ما أدى إلى عدم تجديد عقود عدد كبير من العاملين من المصريين في قطر.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، قال مصدر مسؤول في دولة قطر للأناضول، إن "الجهات المعنية في البلاد خصصت طائرة لنقل مصريين (لم يحدد عددهم) إلى بلدهم، لكنها فوجئت برفض السلطات المصرية استقبالهم دون تقديم أية أسباب".

يجدر بالذكر أن العلاقات متوترة بين القاهرة والدوحة، منذ أن قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يوينو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني.‎‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.